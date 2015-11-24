أمير حائل يدشن برامج التطوير الشامل للخدمات الإلكترونية للإمارة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل امس برامج التطوير الشامل للخدمات الالكترونية لإمارة المنطقة والتي اشتملت على تطوير البوابات الالكترونية الداخلية والخارجية للإمارة وتطوير خدماتها الالكترونية الموجهة للمواطنين والمقيمين إضافة لإنشاء خدمات الكترونية جديدة موجهة للإدارات الحكومية تشتمل على جميع الاستفسارات عن المعاملات في الإمارة مع إمكانية تراسل المذكرات آليا وبناء منصة لإجراءات العمل الآلي بين الإمارة والجهات الحكومية.

كما أطلق سموه العمل في عدد من أجهزة الخدمات الذاتية الالكترونية التي تم توزيعها على عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة. ثم أطلق أمير حائل تطبيقات الخدمات الالكترونية للإمارة على الهواتف المحمولة بمختلف أنظمة التشغيل.

اثر ذلك دشن سموه الحساب الرسمي للإمارة على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) واطلع على نتائج الشبكة الخارجية للإمارة والتي تربط جميع محافظات المنطقة الثمان وعدد (10) مراكز مرتبطة بالإمارة والتي تقدم الخدمات في تلك المحافظات والمراكز في مواقعهم دون الحاجة لمراجعة الإمارة وتكبد عناء السفر.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل عن اعتزازه بما تحقق لإمارة المنطقة من نتائج متقدمة في التقييمات السنوية التي تنفذها وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والقياس السنوي لبرنامج التعاملات الالكترونية يسر، وقال سموه إن ولاة الأمر يحفظهم الله دوما يحثون على تقديم خدمات أفضل للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات وقال سموه هي خطوات مهمة ولكن الطموح دوما يسعى إلى الأفضل عبر تقييم كل مرحلة والعمل على تلافي أي قصور والعمل بهمة من اجل الوطن والمنطقة.

من جهة اخرى رعى أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة امس بإمارة منطقة حائل مراسم تدشين تنفيذ المرحلة الثانية من (مشروع وفاء) لصيانة وتحسين مساكن الأسر المحتاجة بحائل – بدعم مباشر من الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال المعهد الثانوي الصناعي بحائل – الجهة الفنية والمنفذة للمشروع وبالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بحائل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع التدشين صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المشرف العام على المشروع، وقدم الأمير عبدالله بن خالد لسموه شرحاً عن مبادرة الهيئة المتمثلة في مشروع (وفا) لصيانة وتحسين مساكن الأسر المحتاجة فعلياً ممن يملكون منازل تحتاج لخدمات الصيانة.

وقد اثنى سمو أمير منطقة حائل على مبادرة الهيئة ودعمها لاحتياجات فئات عديدة من المجتمع المحلي، وأشاد بالقدرات المهنية والفنية لأبنائنا المتدربين من منسوبي المعهد الثانوي الصناعي بحائل، متمنياً أن يلبي هذا المشروع احتياجات الأسر المحتاجة من أعمال الصيانة، ويسهم في تحسين بيئة السكن لفئات عديدة من المجتمع المحلي.