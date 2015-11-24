تعليق الدراسة في الرياض

الرياض - منصور الحسين

قال المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي الغامدي إنه نظراً لتغير الأحوال الجوية وما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد الجوية عن فرصة هطول أمطار كبيرة على منطقة الرياض وبناء على المصلحة العامة فقد أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قراراً بتعليق الدراسة اليوم (الثلاثاء) في جميع المدارس التابعة لتعليم الرياض، ويشمل ذلك المحافظات التابعة لها سائلاً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بها أرجاء الوطن.