الماجستير للطيار عن التعصب الرياضي

القويعية - عبدالرحمن عبدالملك

حصل الأستاذ يزيد بن سعود الطيار على درجة الماجستير في أصول التربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتكونت لجنة المناقشة من د.جمال مصطفى مقررا و د.عبداللطيف الرباح و د.أحمد الرومي أعضاء في لجنة المناقشة.

الجدير بالذكر أن عنوان الرسالة هو:(دور المعلم في الحد من التعصب الرياضي لدى طلاب المرحلة الثانوية) وأوصت دراسة الباحث على أن يكون هناك دراسات عديدة تدور حول تلك الثقافة للقضاء على هذا السلوك