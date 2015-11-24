غرفة طوارئ بين أمانة الشرقية والمرور والدفاع المدني

الدمام - محمد الغامدي

أعلن م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية عن إنشاء غرفة طوارئ بين الأمانة والمرور والدفاع المدني في المنطقة تحسباً للأمطار. وقال م. الجبير خلال لقائه المواطنين على هامش اجتماع المجلس البلدي لحاضرة الدمام أمس الأول في حي الخزامى بمحافظة الخبر: إن الأمانة مستعدة مع الجهات الأخرى لاستقبال الأمطار، حيث تم عمل غرفة طوارئ بين الأمانة والمرور والدفاع المدني والكهرباء بشكل مستمر لتفادي أي طارئ قد يحدث.