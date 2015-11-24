جراحة دقيقة بمجموعة د. سليمان الحبيب تعيد لمريض قدرته على الحركة بعد فقدانها تماماً

نجح فريق طبي بمستشفى د. سليمان الحبيب لجراحة العظام والعمود الفقري في إجراء جراحة دقيقة لاستعادة قدرة مريض على المشي والحركة بعد فقدانه لها تماماً إثر إصابته بألم في الرقبة امتد إلى الذراعين، ومع مرور الوقت فقد المصاب القدرة تماماً على تحريك وفتح اليدين، هذا ما ذكره الدكتور عبدالله النبهان استشاري جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب بمجموعة د. سليمان الحبيب والحاصل على الزمالة الألمانية.

والذي أوضح أن المريض قدم إلى العيادة على كرسي متحرك وهو فاقد تماما القدرة على الحركة، وقد تبين من الفحص السريري أنه يعاني من انعدام توازن الجسم والوقوف وفتح اليدين وذلك بسبب ما يعرف طبياً ب Spinal ataxia، ومن ثم أجرى له تصويراً بالرنين المغناطيسي على منطقة الفقرات العنقية تبين منه وجود ضغط شديد على النخاع الشوكي بين الفقرتين الرابعة والخامسة مع تغير شديد في لون النخاع Myelo Malaysia ، وهو ما حدا بالفريق الطبي بنصح المريض بإجراء جراحة دقيقة لعلاج تلك الحالة.

وتابع الدكتور النبهان بقوله: على إثر ما سبق تم تجهيز المريض لإجراء عملية دقيقة بالنخاع الشوكي استغرقت نحو ساعتين تحت الميكرسكوب الجراحي pentero microscope، وتم خلالها استئصال الغضروف والتضيقات العظيمة المسببة للضغط الشديد على النخاع الشوكي بأدوات ميكرسكوبية دقيقة microsurgical tools.

وعن حالة المريض قال د. النبهان "إن العملية تكللت بفضل الله بنجاح كبير وتم علاج كافة المشكلات المرضية التي كانوا يشكو منها المريض قبل الخضوع للعملية، وتلقى الرعاية اللازمة تمكن من المشي دون مساعدة مباشرة بعد العملية بيوم واحد فقط واستعاد قدرته على الحركة".

من جهته، أعرب المريض عن سعادته بأن منّ الله عليه بالشفاء واستعاد قدرته على الحركة والوقوف، مبدياً عميق شكره للفريق الطبي بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية وأكد أن التجهيزات المتقدمة والخبرات الكبيرة التي يتمتع به مستشفى د. سليمان الحبيب لجراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري أسهمت كثيراً في إتمام شفائه، مطالباً جميع المرضى بسرعة مراجعة الطبيب فور الشك في أية مشكلة مرضية قبل تفاقمها.