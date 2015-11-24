اللجنة العامة بدائرة مصر الجديدة تستعد لإعلان النتائج النهائية

وصلت منذ قليل، اللجنة الفرعية رقم 119، بدائرة النزهة ومصر الجديدة، الي مقر اللجنة العامة رقم 8 برئاسة المستشار محمد الفقي، دائرة النزهة ومصر الجديدة، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، بمدرسة النصر للغات، والتي تاخر وصولها عن باقي اللجان.

وتستكمل اللجنة العامة مراجعة واستلام أوراق باقي اللجان الفرعية تمهيدا لاعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية بالدائرة، والتي تم إجراؤها في 163 لجنة فرعية في 41 مقرا انتخابيا، وينافس فى انتخابات مصر الجديدة والنزهة، المخصص لها مقعدين، 44 مرشحا.

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