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"مجمعات الإسكندرية": بيع 10 آلاف وجبة تكفى 4 أفراد فى 3 أيام

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"مجمعات الإسكندرية": بيع 10 آلاف وجبة تكفى 4 أفراد فى 3 أيام "مجمعات الإسكندرية": بيع 10 آلاف وجبة تكفى 4 أفراد فى 3 أيام
أكد محمد صدقى رئيس شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية إنه تم بيع 10 ألاف وجبه بقيمة الواحدة 30 جنيها تكفى أربعة افراد خلال 3 أيام منذ إطلاق مبادرة "كون وجبتك " بالمجمعات الاستهلاكية .

وأضاف محمد صدقى فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن هناك وجبات تشمل كيلو أوراك محلي و2 كيس مكرونة ونصف كيلو بصل وعلبة صلصة وكيلو بطاطس وهناك وجبة تشمل كباب حلة وأرز أبيض وطماطم وبصل وجوافة وصلصة ، ووجبة مكرونة بالباشميل وتشمل مكرونة قلم وطبق مفروم وكيس باشميل وطماطم سلطة وخيار وبصل وبرتقال، اضافة الى وجبات تتضمن فرخة كاملة زنه كيلو ، وكيلو أرز وخضار وطماطم وصلصة ومسلى ، ووجبة تشمل لحم مجمد وكيلو أرز وكيلو خضار وكيلو طماطم وسلطة وأيضا هناك وجبة تتضمن كيلو سمك ماكريل وكيلو أرز وخضار سلطة ووجبة تشمل لحم مفروم وكيلو أرز وكيلو خضار وطبق سلطة وصلصة ووجبة كبدة شرائح ومكرونة وصلصة وسلطة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت مبادرة كون وجبتك بقية الواحده 30 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية وتتضمن بعض منتجات اللحوم او الاسماك والخضراوات والفاكهة .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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مصر 365

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