كيف تتجنبين الإصابة بالالتهابات المهبلية؟

كثير من السيدات والفتيات يشكين من الإصابة بالالتهابات>المهبلية وتكرارها، وهو ما يسبب الكثير من الإزعاج، والشعور بالحكة والحرقة المحرجة.

الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد أوضحت أن الكثير من الأسباب والعوامل تزيد من خطر إصابة السيدة بالالتهابات المهبلية، موضحة أن المهبل بطبيعته ينظف نفسه بنفسه، ولكن بعض العوامل قد تقف فى طريق قدرته على مواجهة الالتهابات.

ونصحت استشارى النساء بضرورة شرب الفتاة أو السيدة لكمية كبيرة من المياه الصافية يوميا بما لا يقل عن الثمانى أكواب للوقاية من الالتهابات، كذلك الاهتمام بكوى الملابس الداخلية التحتية بعد غسلها جيدا وجفافها فى الشمس، كذلك يجب غسلها منفصلة عن باقى أنواع الملابس، كما أن الابتعاد عن ارتداء الملابس الداخلية التحتية الضيقة أو البوليستر والشيفون والأقمشة القاسية على البشرة يساعد من تقليل حدة الإصابة، كما أن الاهتمام بالتشطيف بعد الانتهاء من الحمام بمياه فاترة والتجفيف الجيد للغاية يساعد على الوقاية، كما أن التبول قبل وبعد العلاقة الزوجية يساعد على الوقاية من الالتهابات.