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الرباط تدعو مرشح رئاسة حكومة الوفاق الليبية لزيارة رسمية إلى المغرب

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الرباط تدعو مرشح رئاسة حكومة الوفاق الليبية لزيارة رسمية إلى المغرب الرباط تدعو مرشح رئاسة حكومة الوفاق الليبية لزيارة رسمية إلى المغرب

>وجهت السلطات المغربية أمس الاثنين دعوة إلى المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج لزيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وقال سفير ليبيا لدى المغرب عبد المجيد سيف، فى اتصال هاتفى مع «بوابة الوسط» مساء الاثنين ، أن السراج سيلتقى خلال الزيارة رئيس مجلس النواب المغربى ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المغربية، بالإضافة إلى وزير الخارجية المغربي.

وأشار إلى أنه وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ العلاقات المغربية - الليبية ستدعم الرباط حكومة الوفاق الوطنى بالتدريب العسكرى والأمنى والتكوين المهنى للكوادر الليبية لمحاربة الإرهاب.

واعتبر سيف النصر أن مبادرة المغرب تأتى فى إطار تعميق العلاقات الليبية - المغربية، وتركيزها على ضرورة الوحدة الليبية بسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني، تجمع بين الأطراف الليبية المتنازعة.

يذكر أن السراج زار تونس ثم توجه إلى الجزائر بدعوة من وزير الخارجية والشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية عبد القادر مساهل.
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