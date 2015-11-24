ننشر النتيجة النهائية غير الرسمية لفرز الأصوات في دمياط

تنشر وكالة ONA، النتيجة النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين بالجولة الأولىفي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، في محافظة دمياط، بدوائرها الثلاث.

وكشفت النتائج النهائية غير الرسمية، في اللجنة العامة بمقر الدائرة الثالثة في محافظة دمياط، والتي تضم كلا من مركزي الزرقا وفارسكور، صعد 4 مرشحين إلى جولة الإعادة، وهم : محمد البنا مرشح حزب مستقبل وطن، وحصل على 12544 صوتا، وعبد الرحمن البكري مرشح حزب النور وحصل على 11641 صوتا، والمرشح سمير موسى “مستقل” وحصل على 11603 أصوات، ومرشح حزب المصريين الأحرارعمران مجاهد وحصل على 11131 صوتا.

وجاءت نتيجة كفر سعد وكفر البطيخ ودمياط الجديدة، ليدخل جولة الإعادة بين كلا من المرشحين المستقلين محمد الحصي فوزي شعير أبو المعاطي ، و مسعود عبد النعيم عوض.

واكتسحت قائمة «في حب مصر» القوائم متغلبة على حزب النور، والتحالف وتيار الاستقلال.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.