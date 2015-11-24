إصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بمحاور القتال ببنغازى

أصيب 8 جنود بالجيش الليبى ،جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، فاديا البرغثي، فى تصريح له، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين ،8 جرحى من قوات الجيش جراء الاشتباكات بمحورى الليثى ووسط البلاد "سوق الحوت" بمدينة بنغازي.

وأضافت البرغثي، أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وغادر المستشفى منهم جريح واحد فقط بعد تقديم الاسعافات الاولية، لافتة إلى أن 7 مصابين تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

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