أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يوافق على عقد ورش عمل لتطوير الصحة 20 أبريل -
نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة -
صور| «عناني» يحتفل بيوم اليتيم مع 1000 طفل في البحيرة -
قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية -
صور| طهاة بورسعيد يصنعون «أطول ساندوتش في العالم» احتفالا بيوم اليتيم -
الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر -
رؤى - أسامة الأزهري يستعرض عددا من آيات القرآن الكريم التي تسلط الضوء على فكرة " الحياة " -
مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بمحاور القتال ببنغازى

Google+ Print
إصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بمحاور القتال ببنغازى إصابة 8 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بمحاور القتال ببنغازى
أصيب 8 جنود بالجيش الليبى ،جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، فاديا البرغثي، فى تصريح له، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين ،8 جرحى من قوات الجيش جراء الاشتباكات بمحورى الليثى ووسط البلاد "سوق الحوت" بمدينة بنغازي.

وأضافت البرغثي، أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، وغادر المستشفى منهم جريح واحد فقط بعد تقديم الاسعافات الاولية، لافتة إلى أن 7 مصابين تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365