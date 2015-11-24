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الأمم المتحدة تدعو لعدم التمييز بحق اللاجئين السوريين

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الأمم المتحدة تدعو لعدم التمييز بحق اللاجئين السوريين الأمم المتحدة تدعو لعدم التمييز بحق اللاجئين السوريين
جددت الأمم المتحدة التأكيد على أنه لا يجب أن يحدث تمييز بحق اللاجئين السوريين وانتقدت "تشدد" بعض المسئولين السياسيين الأمريكيين والأوروبيين بهذا الشأن.

وكان مجلس النواب الأمريكى الذى يهيمن عليه الجمهوريون، تبنى الأسبوع الماضى إجراء يهدف إلى تعليق استقبال اللاجئين العراقيين والسوريين رغم الدعوات إلى الهدوء وتهديد الرئيس باراك أوباما باستخدام الفيتو.

كما طالب مسئولون أوروبيون من اليمين المتطرف بغلق الحدود أمام السوريين إثر اعتداءات باريس.

وانتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، دون أن يسمى أحدًا "تشدد الناس الذين يتحدثون عن تمييز واعتقد أنهم يقللون من احترام اللاجئين والمهاجرين الفارين من عنف رهيب".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك تمييز على أساس الدين أو أى عنصر آخر حين يتعلق الأمر بإيواء لاجئين".

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