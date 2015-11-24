ننشر النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات محافظة بورسعيد

تنشر وكالة ONA، النتيجة النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الناخبين بالجولة الأولىفي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015، في محافظة بورسعيد، وبها 3 دوائر.

أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية، لفرز أصوات الانتخابات بجميع دوائر محافظة بورسعيد، تقدم قائمة “في حب مصر” بـ 29 ألف 48 صوتًا.

وجاءت نتيجة الفردي، حصل محمود عبده أحمد حسين مرشح مستقبل وطن على أعلى الأصوات بـ4727 صوتًا، وحصل عماد إسحق عزيز المستقل على 3913 صوتًا، فيما حصل محمود رسمي شاهين المستقل على 3549 صوتًا.

وحصد مرشح الوفد الجديد عبدالرحمن بصلة، 1945 صوتًا، حصد طه الجمل “المستقل” 3320 صوتًا، وحصلت أمينة عبدالعزيز العمري المستقلة على 1885 صوتًا، و المرشح المستقل عماد علي محمد جابر على 1089 صوتًا، وعلي الفقي المرشح المستقل على 3082 صوتًا، فيما حصل محمد أبوالعطا مرشح حزب حماة الوطن 1680 صوتًا، ورشيد عوض خطيبة مرشح مستقل على 1238 صوتًا، وأحمد أبوالمجد مرشح حزب مصر بلدي على 1008 صوت.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.