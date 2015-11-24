Jennifer Lopez ترفع شعار فستان واحد لا يكفي في AMA 2015

أقيم أمس الأحد، حفل توزيع جوائز American Music Awards - AMA 2015 في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، حضره عدد هائل من النجوم والمشاهير الذين شاركوا في تقديم العديد من العروض الغنائية الراقصة، ومن أبرزهم النجمة Jennifer Lopez ، التي عوّدتنا على إطلالات شابة دوماً، حيث سحرت الحضور في الحفل باستعراضات مبهرة، وحرصت على رفع شعار "فستان واحد لا يكفي" ففاجأت الجميع بأكثر من 5 إطلالات بالحفل بين Jampsuit الضيق والفساتين التي عانقت قوامها الممشوق بين المطرّز والمنفوش، وثمة إطلالات ظهرت فيها شبه عارية، أما التوقيع اللبناني فلم يخلو من هذه الأزياء حيث وقّع الصمّم اللبناني Zuhair Murad الـJumpsuit الشفاف الأسود والفستان الأحمر الطويل، كما ارتدت فستاناً جذاباً وشفافاً مطرزاً بالشواروفسكي من تصميم Charbel Zoe.

في الحفل قدّم النجم Justin Bieber إستعراضات مبهرة بين النار والماء، من بين عشرات العروض قُدّمت في الحفل من بينها إستعراض Carrie underwood، Gwen Stefani ، Nick Jonas، The Weekend، Demi Lovato ، Ariana Grande، فرقة One Direction و Selena Gomez.



إلا أن حالة من البكاء سيطرت على فقرة النجمة العالمية Celine Dion، التي غنّت قبل شهر لزوجها الذي يحتضر بطلب منه، وذلك بعد أن نعت في حفل توزيع الحفل، ضحايا أحداث الأعمال الإرهابية فى باريس، حيث قدّمت النجمة الكندية أغنية Hymne a L'Amour للراحلة Édith Piaf باللغة الفرنسية والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ورغم غيابها عن الحفل، وبعد أن هيمنت على ترشيحات American Music Awards 2015 ، فازت النجمة العالمية Taylor Swift بجائزة أغنية العام عن Blank Space، كما فازت بألبومها 1989 بجائزة أفضل ألبوم "بوب/روك" لعام 2015، وجائزة أفضل نجمة "Adult Contemporary".

أهم نتائج الحفل:



- فاز فريق One Direction بجائزة أفضل نجم للعام.



- Carrie Underwood بجائزة أفضل مغنية Country .



- فريق Florida Georgia Line نال جائزة أفضل فريق غنائي.

- فازت Nicki Minaj بجائزة أفضل نجم RAP/HIP-HOP جائزة أفضل ألبوم RAP/HIP-HOP .

- فريق The Weekend ففاز بجائزتيّ أفضل مطرب SOUL/R&B وأفضل ألبوم SOUL/R&B .

- Rihanna فازت بجائزة أفضل مغنية SOUL/R&B.

- Enrique Iglesias ففاز بجائزة أفضل مغني لاتيني.

تايلور سويفت تهيمن على ترشيحات American Music Awards 2015