فاروق الفيشاوي: تاريخ مصر أكبر من عادل إمام وارفض حجاب الفنانات

رفض الفنان فاروق الفيشاوي اختصار تاريخ مصر كله في أفلام الفنان عادل إمام، موضحاً أنّ تاريخها أكبر من تاريخ السينما نفسه والذي يعود فقط إلى 110 عام وأكبر من تاريخ أفلام عادل وغيره.

وأضاف الفيشاوي أثناء حلوله ضيفاً على الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج ( 100 سؤال) الذي يعرض على قناة "الحياة" إنه يكن كل التقدير لعادل إمام، وقال إنه صديقه وإن بينهما عشرة عمره.

وتطرّق الفيشاوي للحديث عن الممثل الكوميدي محمد سعد قائلاً إنه يرفض ما يقدمه من رقص في الأفلام، مشيراً أن الرقص للستات فقط ، وأضاف موجهاً كلامه إلى كل الفنانين الذين يرقصون مثل السيدات في الأفلام " "أنت مش راجل وأعوذ بالله من رقصك اللي عامل زي الستات".

ووجه الفيشاوي عبر البرنامج رسالة إلى كل الفنانات المحجبات الموجودات على الساحة الفنية قائلاً "من ترغب في ارتداء الحجاب عليها الجلوس في المنزل" وأضاف أن الحجاب هو قناعة داخلية وليس مجرد شكل خارجي فحسب، وقال "السيدة غير المحجبة، التي تملك المثل والمبادىء والأعراف أفضل بكثير من المرأة التي ترتدي النقاب ولا تملك تلك المبادىء".

ورداً على سؤال رغدة عن تفكيره في الاعتزال، خاصة بعد وفاة الكثير من أبناء جيله في الفترة الأخيرة أجاب الفيشاوي: "إن كان اعتزال الفن توبة فأنا لا أريد تلك التوبة".

وعن رأيه في عدد من الإعلاميين سخر الفيشاوي ، من صورة الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" قائلاً "صوته وحش ومش بحب أشوفه بينرفزني"، مؤكدا أن الإعلامي يجب أن يحصل على دورات تدريبية في الصوت".

وعن مروره في تجربة الإدمان من قبل، قال الفيشاوي إنها كانت تجربة مثل أي شخص يحب أن يجرب في حياته كل شيء، وأوضح أنه كان يتعاطى الهيروين، والأفيون ، مشيراً إلى أن أحمد الفيشاوي ابنه كان له الفضل في توقفه عن تعاطي المواد المخدرة، وزوجته سابقاً الفنانة سمية الألفي ساعدته في العلاج من الإدمان.

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