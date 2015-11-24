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متابعون يسألون: هل تحولت ميريام فارس إلى طقاقة؟

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الثلاثاء 24-11-2015 00:25

من يتابع حسابات الفنانة ميريام فارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ أن الفنانة ميريام فارس لم تعد تحيي سوى الأعراس، وتتنقل من بلد خليجي إلى آخر لتحيي حفلات زفاف أرقى العائلات الخليجية.

وقد دأبت ميريام على نشر فيديوهات لها وهي ترقص رغم حملها وبطنها المنتفخ، وهو ما أثار إعجاب البعض بميريام فقارنها بالنساء اللواتي يلزمن سريرهن من الشهر الأول للحمل، في حين رأى البعض الآخر أن ما تفعله ميريام مضر بصحتها وصحة جنينها، خصوصاً أنها قضت معظم فترة حملها في الطائرة.

وقد تساءل الكثيرون لماذا باتت كل نشاطات ميريام مقتصرة على إحياء حفلات الزفاف؟ في تساءل البعض "هل تحوّلت ميريام إلى طقاقة؟" وهو وصف يطلق على الفنانات اللواتي يحين حفلات الأعراس والموالد.

 

إطلالة للمرأة الحامل على طريقة ميريام فارس

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سيدتي