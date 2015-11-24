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ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة جنوب سيناء

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ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة جنوب سيناء ننشر النتائج النهائية غير الرسمية في محافظة جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء

تنشر وكالة أنباء «ONA» النتائج النهائية غير الرسمية لفرز صناديق الاقتراع بالجولة الأولى في المرحلة الثانية لانتخابات النواب في جميع دوائر بمحافظة جنوب سيناءحيث يخوض جولة الإعادة  في دائرة الطور كل من عبد الحليم الجمال مرشح حزب النور بـ2009 صوتا، وغريب حسان مرشح عن حزب الحديثة بـ1700 صوتًا.

وفى دائرة رأس سدر ستتم الإعادة بين كل من نور سلامة مرشح مستقل بـ 2998 صوتا، وصلاح ربيع مرشح عن حزب السلام الديمقراطى بـ 2020 صوتًا.

وشهدت دائرة شرم الشيخ الإعادة بين كلاً من جيفارا الجافى مستقل وعطية موسى جبلى مستقل.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، صناديق اقتراع المرحلة الثانية من انتخابات النواب داخل مصر، في تمام التاسعة مساءً، مؤكدة بدء اللجان الفرعية في فرز صناديق الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية.

وأدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.

 

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