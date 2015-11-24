"فى حب مصر" تكتسح بـ 43319 صوتاً بدائرة شبرا الخيمة

وفيما يلى النتائج الأولية للدائرة فردى:

أعلنت اللجنة العامة بشبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، نتيجة فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات فرز 60621 صوتا من إجمالى 353153 مقيدين بالدائرة، وأن عدد الأصوات الصحيحة 54446 والباطلة 6175 صوتا.

صلاح محمد حسب الله 17327، كامليا شحاته جاب الله 4842،أحمد محمد عزب 2428، عليا محمد المرسى 1360،حمدى إبراهيم حامد 7374،حمود عطية حامد مرسى 15481 عبد الفتاح محمد عبد العليم 1375، عبد الناصر على محمد 5646 ،أحمد إبراهيم السيد 3365 ،أسامه محمد عبد اللطيف 3356، نضال محمد السعيد 10277 .

الحسينى عبد الفتاح رفعت 7208 صوتا، محمد علام أحمد 1148، صلاح الدين تهامى 11332،عصام توفيق عبد الواحد 4029،رضا سليم محمد 4634، كمال السيد موسى محمد 3088، على سناء الدين محمد 3032، شريف محمد السيد علام 1527، حسام الدين محمود فهمى 1603، محمد نجيب عبد الرحمن 892، منصور رزق مقلد محمد 4965، جينيفان عدلى غبريال 8019 ، نجيب لطفى نجيب فريد 7348 ،علاء عبد الفتاح على محمد 6156، عادل صبرى إسحاق مسيحه 9114، محمود حامد 4717،محمد عبد العزيز أحمد 2721، خالد جلال على 1046، محمد أحمد عبد العزيز 4558، عبد الحميد محمد عبد الحميد 1876، صلاح مصطفى إسماعيل 1494 صوتاً.

وجاءت نتائج القوائم كالتالى:

حصلت قائمة "فى حب مصر" على 43319 صوتاً ، حزب النور 5327 صوتاً، تيار الاستقلال 4164 صوتاً، والتحالف الجمهورى 3855 صوتاً.

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