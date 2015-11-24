نعيم وطلعت والجوهرى وزيدان يخوضون جولة الإعادة فى دائرة الساحل

أعلن المستشار جيلانى حسن أحمد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الساحل نتيجة فرز الأصوات بالدائرة، حيث أعلن أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بالدائرة يبلغ 354149 مواطن صوت منهم 79105، وبلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 72962 صوت، فيما بلغت الاصوات الباطلة 6143 صوت.

وقال رئيس اللجنة، أن الحائزين على أعلى الأصوات هم يوسف نعيم 23933 صوت، ثم ماجد طلعت 19224 صوت، وعمرو الجوهرى 10509 صوت، وأحمد زيدان 6231.

ومن المقرر ان تكون جولة الإعادة بين هؤلاء المرشحين الأربعة.

وقال رئيس اللجنة، إن قائمة "فى حب مصر" حصلت على 48462 صوت من إجمالى أصوات الناخبين، بينما حصلت قائمة "التحالف الجمهورى" على 19102 صوت، أما قائمة "تيار الإستقلال" فحصلت على 4005 صوت، فيما حصلت قائمة حزب النور على 3892.

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