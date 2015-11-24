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بالصور..أنصار"المصيلحى"فى الشرقية يستقبلونه بالطبل والمزمار احتفالا بفوزه

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بالصور..أنصار"المصيلحى"فى الشرقية يستقبلونه بالطبل والمزمار احتفالا بفوزه بالصور..أنصار"المصيلحى"فى الشرقية يستقبلونه بالطبل والمزمار احتفالا بفوزه
استقبل أنصار الدكتور على المصيلحى الوزير الأسبق نائب دائرة أبو كبير فى الشرقية، بالطبل والمزمار، احتفالاً بفوزه بمقعد الدائرة للمرة الثالثة.

وكان أنصار المصيلحى خرجوا بصحبته فى مسيرات طافت الشوارع للاحتفال ومصافحة المواطنين، ثم توجهوا إلى منزله لاستكمال استقبال المهنئين.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد"، ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين"، ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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