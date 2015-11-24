6 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية بدائرة السلام

أعلنت اللجنة العامة بدائرة قسم السلام عن دخول 6 مرشحين جولة الإعادة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية من أصل 32 مرشح خاضوا الأنتخابات فى تلك الدائرة.

وجاءت النتيجة النهائية، بحصول إيليا باسيلى على 12 ألف و769 صوت، وحصول كلا من شريف الوردان على 12 ألف و128صوت، وأحمد إسماعيل على 10ألف و655 صوت، وحصول وائل حافظ على 10ألف و544 صوت، وحصول سامح فراويلة على 6520 صوت، وحصول أحمد السكران على 5920 صوت، من إجمالى 60. الف و500 صوتوا فى المرحلة الثانية للانتخابات بدائرة السلام والنهضة.