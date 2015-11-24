"فى حب مصر" تكتسح دائرة "السلام و النهضة" بـ 29691 صوتاً

أعلنت اللجنة العامة، فى دائرة السلام و النهضة ، بمحافظة القاهرة ، النتائج الأولية لفرز الأصوات بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 116 ، وعدد المقيدين 289189 صوتا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 43661 صوتا، فيما كانت الأصوات الباطلة 3520 صوتا، والصحيحة 40141 صوتا.

و جاءت نتائج فرز القوائم :

>قائمة حب مصر: 29691 صوتا بنسبة 73.97 %

>قائمة النور: 3112 صوتا بنسبة 7.75%

>قائمة تيار الاستقلال : 3080 صوتا بنسبة 7.17 %

>قائمة التحالف الجمهورى: 4258 صوتا بنسبة 10.61%

فيما كانت عدد الأصوات الصحيحة فى الفردى 37999 صوتا ، و الباطلة 5662 صوتا.

و جاءت نتيجة الفرز على الفردى :

شريف الوردانى محمد : 12128 صوت

>أحمد حنفى محمود داود : 4535 صوت

>أحمد عبد الحميد محمد : 1616 صوت

>إلهام رزق : 4490 صوت

>جمال أحمد عبد الحميد : 4426 صوت

>سامح محمد سلامة : 5920 صوت

>أبو زيد أحمد عبد العزيز : 2999 صوت

>أحمد عثمان عبد اللطيف : 1383 صوت

>أحمد إسماعيل محمد أحمد : 10655 صوت

>محمد إبراهيم بدوى محمد : 1268 صوت

>محمد محمد على : 1008

>أسامة يونس احمد : 739 صوت

>أحمد أنور عبد النعيم : 3468 صوت

>كريم حامد السيد : 2136 صوت

>أحمد فتحى عبد العزيز : 852 صوت

>محمد يوسف عطية : 1601 صوت

>عبد الرحمن عبد الخالق محمد : 3373 صوت

>مجدى فؤاد اسكاروس : 4074 صوت

>حسين على كرم محمد على : 3426 صوت

>محمد عثمان احمد : 2507 صوت

>ناصر السيد على الشربينى 2326 صوت

>عاطف محمد سالم 1948 صوت

>أحمد صلاح الدين أحمد : 1865 صوت

>اليا ثروت ثابت بسيلى : 12097 صوت

>عاطف أحمد عبد المقصود : 956 صوت

>إيهاب نبيل اسحاق نخلة : 3138 صوت

>محمد عوض عبده : 3384 صوت

>أحمد صابر أحمد أبو هيبة : 2551 صوت

>نشأت نصيف جرجس ميخائيل : 1420 صوت

>أحمد رزق الحسينى العدوى 1174 صوت

>وائل حافظ عطا الله جيد : 10544 صوت

- إغلاق اللجان الانتخابية فى ثانى أيام المرحلة الثانية وبدء عملية فرز الأصوات

- "اللجنة العليا": تلقينا 137 شكوى تتعلق بمخالفة قانون الانتخابات

- مؤشرات.. تقدم اللواء عصام أبو المجد بـ 109 أصوات فى قرية مرسى بالشرقية

- بالصور.. المستشار ناجى شحاتة يصل اللجنة العامة فى المرج لبدء فرز الأصوات

- إغلاق باب التصويت بالانتخابات وبدء أعمال الفرز فى الشرقية

- بدء الفزر بالمنوفية ومؤشرات أولية تشير إلى تقدم فى حب مصر

- الصور ... استعدادات وكواليس اللجنة العامة للانتخابات فى عين شمس

- المؤشرات الأولية للجنة 61 بقصر النيل: فوز قائمة "فى حب مصر" بـ279 صوتا