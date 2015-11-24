"فى حب مصر" تكتسح دائرة "السلام و النهضة" بـ 29691 صوتاً

ويبلغ عدد اللجان الفرعية 116 ، وعدد المقيدين 289189 صوتا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 43661 صوتا، فيما كانت الأصوات الباطلة 3520 صوتا، والصحيحة 40141 صوتا.
و جاءت نتائج فرز القوائم :
>قائمة حب مصر: 29691 صوتا بنسبة 73.97 %
>قائمة النور: 3112 صوتا بنسبة 7.75%
>قائمة تيار الاستقلال : 3080 صوتا بنسبة 7.17 %
>قائمة التحالف الجمهورى: 4258 صوتا بنسبة 10.61%
فيما كانت عدد الأصوات الصحيحة فى الفردى 37999 صوتا ، و الباطلة 5662 صوتا.
و جاءت نتيجة الفرز على الفردى :
شريف الوردانى محمد : 12128 صوت
>أحمد حنفى محمود داود : 4535 صوت
>أحمد عبد الحميد محمد : 1616 صوت
>إلهام رزق : 4490 صوت
>جمال أحمد عبد الحميد : 4426 صوت
>سامح محمد سلامة : 5920 صوت
>أبو زيد أحمد عبد العزيز : 2999 صوت
>أحمد عثمان عبد اللطيف : 1383 صوت
>أحمد إسماعيل محمد أحمد : 10655 صوت
>محمد إبراهيم بدوى محمد : 1268 صوت
>محمد محمد على : 1008
>أسامة يونس احمد : 739 صوت
>أحمد أنور عبد النعيم : 3468 صوت
>كريم حامد السيد : 2136 صوت
>أحمد فتحى عبد العزيز : 852 صوت
>محمد يوسف عطية : 1601 صوت
>عبد الرحمن عبد الخالق محمد : 3373 صوت
>مجدى فؤاد اسكاروس : 4074 صوت
>حسين على كرم محمد على : 3426 صوت
>محمد عثمان احمد : 2507 صوت
>ناصر السيد على الشربينى 2326 صوت
>عاطف محمد سالم 1948 صوت
>أحمد صلاح الدين أحمد : 1865 صوت
>اليا ثروت ثابت بسيلى : 12097 صوت
>عاطف أحمد عبد المقصود : 956 صوت
>إيهاب نبيل اسحاق نخلة : 3138 صوت
>محمد عوض عبده : 3384 صوت
>أحمد صابر أحمد أبو هيبة : 2551 صوت
>نشأت نصيف جرجس ميخائيل : 1420 صوت
>أحمد رزق الحسينى العدوى 1174 صوت
>وائل حافظ عطا الله جيد : 10544 صوت
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