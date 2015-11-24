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"في حب مصر" تحصد 48 ألف و462 صوتا بدائرة الساحل فى شبرا

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"في حب مصر" تحصد 48 ألف و462 صوتا بدائرة الساحل فى شبرا "في حب مصر" تحصد 48 ألف و462 صوتا بدائرة الساحل فى شبرا
أعلن المستشار جيلانى حسن أحمد رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة الساحل بشبرا، نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة حيث اعلن عن أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت بالدائرة يبلغ354149 مواطن صوت منهم 79105 وبلغ إجمالى الأصوات الصحيحة 75461 صوت، فيما بلغت الاصوات الباطلة 3644 صوت.

وقال رئيس اللجنة أن قائمة في حب حصلت علي 48462 صوت من إجمالى اصوات الناخبين بينما حصل التحالف الشعبي علي19102 صوت اما تيار الاستقلال فحصل على 4005 صوت فيما حصل حزب النور علي 3892 صوت .
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مصر 365

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