نائب رئيس حزب النور بكفر الشيخ: أشكر كل من شاركوا فى العملية الانتخابية

قال السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، إنه يتوجه بالشكر لجميع أبناء دائرة مدينة كفر الشيخ، الذين شاركوا فى العملية الانتخابية بصفة عامة، والذين وثقوا فينا وأعطونا أصواتهم بصفة خاصة، مشيراً لأنه يشكر جميع المرشحين المحترمين الذين لم يوفقوا فى هذه الجولة.

وأضاف، فى بيان له، أنه يدعو جميع أبناء الدائرة للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة يومى 1 و2 ديسمبر.

وكانت نتائج فرز الدائرة الأولى بكفر الشيخ ومقرها بندر كفر الشيخ، أكدت أن الإعادة بين هانى محمد حسين النواصرة وحصل على 7998 صوتًا، والسيد مصطفى خليفة مرشح "النور" حصل على 7777 صوتًا.

كما أسفرت النتائج الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ، ومقرها بندر كفر الشيخ عن حصول قائمة "فى حب مصر"، على 25 ألفًا و695 صوتًا، وحصول قائمة حزب النور على 11 ألفًا و981 صوتًا، وقائمة التحالف حصلت على 2944 صوتًا، وقائمة تيار الاستقلال حصلت على 2481 صوتاً.