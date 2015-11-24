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احترميه.. أضرار نفسية للاستهزاء بطفلك أهمها ضعف الشخصية

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احترميه.. أضرار نفسية للاستهزاء بطفلك أهمها ضعف الشخصية احترميه.. أضرار نفسية للاستهزاء بطفلك أهمها ضعف الشخصية
الكثير من الأخطاء التربوية يقع فيها الآباء والأمهات أثناء تقويمهم لسلوك الطفل وتربيته، فبعض الأفعال الصغيرة قد تؤثر سلبا على نفسية وشخصية الطفل الصغير حتى يكبر وحتى بعد نضوجه.

الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى أوضح أن الطفل الصغير لابد من الانتباه خلال تربيته لكل الأفعال والكلمات التى تصدر عن الأبوين، لعل أهمها كلمات التشجيع والثناء على أفعاله ومحاولاته، وهى الطريقة المثلى لتقويم سلوكه بشكل إيجابى.

أما التوبيخ أو الاستهزاء بالطفل والتقليل من قدراته كعادة يعتادها بعض الآباء والأمهات، سواء بالكلمات الجارحة المباشرة للطفل مثل أنت فاشل، أو أنت غبى، أو الاستهزاء والضحك على بعض أفعاله الطفولية كاللعب مع الدمية أو غيرها من الأفعال العادية فى مرحلته، يصبح الطفل بسببها غير قادر على احترام ذاته ويعانى انعدام ثقة بالنفس قد يوقعه فى الكثير من المشكلات الخاصة بتقبله لذاته وشخصيته.

وتابع د محمد حديثه مؤكدا على أن الطفل الصغير الذى يتعرض للإهانة والاستهزاء من قبل القائمين على تربيته. يعانى من ضعف دافعيته، وصعوبة اتخاذه القرار، كما يشب مهتما برأى الآخرين قبل رأيه، ويعانى حالة من التذبذب فى اتخاذ القرارات، وقد يحوله هذا الاستهزاء إلى طفل منطو كثير العزلة.

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مصر 365