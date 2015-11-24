فى الوايلى والظاهر.. محمد أبو حامد 13342 صوتا و شيرين فؤاد 7598

وكشفت نتيجة القوائم حصول "فى حب مصر " على 29160 صوتا، وقائمة النور على1407 صوتا، بينما حصدت قائمة الجبهة الشعبية8611 صوتا، وأخيرا تيار الاستقلال ٢٥٣٢ صوتا.
وحصل المرشح المستقل هشام محمود على 2024 صوتا، طه حنفى 2295 ، محمد سمير 430، عيد سعيد 245 ، جمعة الازهرى 234، أحمد عبد العزيز 563 ، وليد محمد حسانين 2211، محمد ابو حامد 13342، تامر فهمى 349 ، عبير سليمان 1187 ، علاء الدين أحمد 34 ، عصام على 53 صوتا، مصطفى وهبه 1614 ، أشرف محمد 218 ، وماهر رمضان 146 ، خالد ابو السعود 465 ، هانى عبد الصادق 200 ، مجدى محمود 6757 ، محمد عبد السلام 71 يسرية عبد السميع 208 ، علاء الدين الجارجى 487 ، تامر حسين عبد السلام 76 ، شيرين فؤاد 7598 وأحمد حسينى 695.
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