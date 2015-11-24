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فى الوايلى والظاهر.. محمد أبو حامد 13342 صوتا و شيرين فؤاد 7598

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فى الوايلى والظاهر.. محمد أبو حامد 13342 صوتا و شيرين فؤاد 7598 فى الوايلى والظاهر.. محمد أبو حامد 13342 صوتا و شيرين فؤاد 7598
أعلن المستشار سعيد معوض، رئيس اللجنة العامة العامة للانتخابات بالوايلي والظاهر، نتيجة فرز أصوات اللجان الانتخابية بالدائرة، حيث أوضح أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين 179106 أصوات أدلى منهم 44163 وكان عدد الأصوات الصحيحة 41710 بينما كانت الباطلة 2453 .

وكشفت نتيجة القوائم حصول "فى حب " على 29160 صوتا، وقائمة النور على1407 صوتا، بينما حصدت قائمة الجبهة الشعبية8611 صوتا، وأخيرا تيار الاستقلال ٢٥٣٢ صوتا.

وحصل المرشح المستقل هشام محمود على 2024 صوتا، طه حنفى 2295 ، محمد سمير 430، عيد سعيد 245 ، جمعة الازهرى 234، أحمد عبد العزيز 563 ، وليد محمد حسانين 2211، محمد ابو حامد 13342، تامر فهمى 349 ، عبير سليمان 1187 ، علاء الدين أحمد 34 ، عصام على 53 صوتا، مصطفى وهبه 1614 ، أشرف محمد 218 ، وماهر رمضان 146 ، خالد ابو السعود 465 ، هانى عبد الصادق 200 ، مجدى محمود 6757 ، محمد عبد السلام 71 يسرية عبد السميع 208 ، علاء الدين الجارجى 487 ، تامر حسين عبد السلام 76 ، فؤاد 7598 وأحمد حسينى 695.


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