"فى حب مصر"بالمنيل تحصد 31669 صوت..ومحمد العقاد وعصام فاروق الأعلى تصويتا

أعلنت اللجنه العامة للانتخابات المشرفة على لجان دائرة مصر القديمة والمنيل والمتواجده بالنادى المصرى، النتائج النهائية للانتخابات للمرشحين بالدائرة.

وحصلت قائمة فى حب مصر على 31669 والنور 6263على والتحالف الوطنى3780 والاستقلال على6215

وجاء ترتيب المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات كالتالى محمد العقاد على 12458 وعصام فاروق 9157 وعمر الحداد 8066 وسامح لطفى 7519

وبلغت عدد الأصوات 231401 نسبة الحضور 49317 الاصوات الصحيحه 4414 والباطل 5303

>وضمت الدائرة 27 مرشحا هم كلا سامح لطفى ومحمد العقاد وفادى دياب ومحمد جمال ومتولى احمد ومحمد الاشقروخالد فاروق ورجب موهوب وعصام فاروق وعادل احمد وخالد ابوسمرة وباسم عفيفى وحنان الصعيدى ومحمد بركات

كما ضمت الدائرة المرشحين حامد فارس أحمد عطوة وفرغلى محمد عبد الجليل وحمادة عبد الحى ومصطفى خلف والحسين عبدالعزيز ومحمد عبد الرازق وعمر الحداد وأحمد ابو الفتوح وطلعت مصباح واحمد ابو النصر وفتحى امين وعمر صديق.

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