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"فى حب مصر" تكتسح قصر النيل وبولاق أبو العلا بـ 25702 ألف صوتًا

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"فى حب مصر" تكتسح قصر النيل وبولاق أبو العلا بـ 25702 ألف صوتًا "فى حب مصر" تكتسح قصر النيل وبولاق أبو العلا بـ 25702 ألف صوتًا
أعلنت اللجنة العامة بدائرة بولاق أبو العلا، نتائج الانتخابات فى دائرة قصر النيل والتى تشمل مناطق " جاردن سيتى - الزمالك - قصر النيل - بولاق أبو العلا -السبتية - الوكالة - القللى" .

وجاءت النتائج كالآتى:
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فى حب 702 25 صوتا
>حزب النور 1670
>تيار الاستقلال 4592
>التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية 6698 صوتا

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