"فى حب مصر" تكتسح قصر النيل وبولاق أبو العلا بـ 25702 ألف صوتًا

أعلنت اللجنة العامة بدائرة بولاق أبو العلا، نتائج الانتخابات فى دائرة قصر النيل والتى تشمل مناطق " جاردن سيتى - الزمالك - قصر النيل - بولاق أبو العلا -السبتية - الوكالة - القللى" .إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاءت النتائج كالآتى:فى حب مصر 702 25 صوتا
>حزب النور 1670
>تيار الاستقلال 4592
>التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية 6698 صوتا
>- إغلاق اللجان الانتخابية فى ثانى أيام المرحلة الثانية وبدء عملية فرز الأصوات
وجاءت النتائج كالآتى:فى حب مصر 702 25 صوتا
>
>حزب النور 1670
>تيار الاستقلال 4592
>التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية 6698 صوتا
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