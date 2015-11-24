نتائج نهائية غير رسمية| «حب مصر» يكتسح دائرة 19 بالمعادي والطراوات

أظهرت نتيجة فرز الأصوات بدائرة رقم ١٩ المعادي والطراوات، برئاسة المستشار حسين حمدان، النتائج النهائية للدائرة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، لمرشحي الفردي، حيث حصل حسين مجاور ٥٥٠٤ صوتا، و حافظ أبو سعدة ٥٢٥٨ صوتا، و شريف السكرتير ١٢٨٨ صوتا، و جمال الشريف ٥٩٧٣ صوتا، وسهير عثمان ٣٧٠١ صوتا، وتبارك الله السيد مطاوع ٥٥٣ صوتا، و تامر لاشين ٤٨٥ صوتا، وعبدالرحمن الصاوي ٩٦٤ صوتا، وحسام كمال الدين ٢٣٧٦ صوتا، وياسرالغزيلى ٨٧٩ صوتا.

واحتلت قائمة في حب مصر بـ٢٥١٩٢ صوتا، و حزب النور ١٠٣٥، صوتا، و تيار الاستقلال ٥٥٤٨ صوتا، والتحالف الجمهوري 18063 صوتا، وحصل على كل من جمال الشريف وحسين مجاور على أعلى الأصوات.