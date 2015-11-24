القبض على 17 شخصا وبحوزتهم 18 بندقية ألية ومواد مخدرة بالبحيرة

قاد اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤر إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق منطقة الصحراوى بالبحيرة .

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 17 شخصا وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن 18 بندقية ألية وخرطوش، ومواد مخدرة عبارة عن "كيلو حشيش، وكيلو ونصف بانجو، و23 تذكرة هيروين، و235 قرص مخدر"، كما تم ضبط 13 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، كما تمكنت الحملة من ضبط 5 سيارات مبلغ بسرقتها، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة والعقيد ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم محمد حنفى رئيس مباحث وادى النطرون والرائد أحمد الأصولى رئيس مباحث النوبارية والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور.