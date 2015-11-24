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الزمالك: فيريرا مدربًا للسد؟ باعنا من أجل المال

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الزمالك: فيريرا مدربًا للسد؟ باعنا من أجل المال الزمالك: فيريرا مدربًا للسد؟ باعنا من أجل المال

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على اقتراب جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق من تولي مهمة السد القطري.

وقال أحمد مرتضى:"يبدو أن عرض السد القطري مغريًا للغاية، لقد باع فيريرا الزمالك بسبب المال، للأسف كنت فاكر إن الدنيا ما زال بها مباديء".

وأضاف عبر قناة النهار "كان لازم فيريرا يبيع الزمالك ويبيع أي شيء من أجل هذا العرض، فالماديات لها فارق كبير".

ورحل جوزفالدو فيريرا عن نادي الزمالك مطلع الموسم الجاري بداعي تأخر الإدارة البيضاء في صرف مستحقاته.

وقاد المدرب البرتغالي فريق الزمالك للفوز بثنائية الدوري وكأس الموسم الماضي.

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