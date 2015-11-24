مؤشرات أولية ببنها : الإعادة بين مصطفى كمال الدين حسين وسامى عبد الوهاب

كشفت النتائج الاولية للفرز في دائرة قسم بنها عن إعادة علي مقعد الدائرة بين مصطفي كمال الدين حسين نجل كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة 1952،وحصل على 8800 صوتا وسامى عبد الوهاب القيادى الناصرى وحصل على 6600 صوتا بعد إنتهاء الفرز باللجان بالقسم.

وجاء فى المركز الثالث جمال العربى وزير التعليم الأسبق وحصل علي 1700 صوتا وعمرو حسني مرشح مستقبل وطن وحصل علي 1300 صوتا والذين خرجا من السباق.

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