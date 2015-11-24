حب مصر تحصل على 79% من أصوات دائرة البساتين والإعادة تحسم النتيجة

أعنلت اللجنة العامة بدائرة البساتين عن النتائج النهائية لفرز كل اللجان الفرعية بالدائرة والتى أسفرت عن حصول المرشح أحمد عبده الجزار على 10 آلاف و669 صوتا بنسبة 13.54% وحصول المرشح سعيد حفنى السيد على 10 آلاف و49 صوتا بنسبة 12.67%، كما حصل المرشح علاء محمد حافظ على 6537 صوتا بنسبة 8.30%، كما حصل رأفت السعدى عبد الله على 5999 صوتا بنبسة 7.58%.

كما فازت قائمة فى حب مصر بـ79% من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى تقدر 39 ألف صوت انتخابى، وبناء على ذلك فإن هناك جولة بين المرشحين الأربعة.

جدير بالذكر أن كل اللجان الانتخابية بالبساتين شهدت تشديدات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، وضمان الحفاظ على سلامة وأمن الناخبين تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية دون التدخل فى سير الانتخابات.