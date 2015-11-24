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رئيس لجنة التحقيقات الروسية فى حادث الطائرة المنكوبة يغادر القاهرة

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رئيس لجنة التحقيقات الروسية فى حادث الطائرة المنكوبة يغادر القاهرة رئيس لجنة التحقيقات الروسية فى حادث الطائرة المنكوبة يغادر القاهرة
غادر ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيقات الروسية فى حادث الطائرة المنكوبة، مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عائدًا إلى روسيا عقب زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها عددًا من المسئولين.

والتقى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى مساء أمس الاثنين، مع ألكسندر باستريكين، رئيس منظمة التحقيق بروسيا الاتحادية والوفد المرافق له، والذى يضم مسئولين بوزارتى الطوارئ والطيران الروسية، وحضر اللقاء الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق الدولية فى حادث الطائرة الروسية.

وناقش اللقاء سُبُل التعاون فى التحقيق الحالى للوصول إلى النتائج النهائية وكذلك سُبُل تبادل المعلومات بين الجانبين حتى الانتهاء من التحقيق الفنى بحادث الطائرة.

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