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«صحة الشرقية» تفتتح مركزين جديدين بالقطيف

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    دشن مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. خالد الشيباني مركزين جديدين للرعاية الصحية الأولية هما الرضا والبستان في محافظة القطيف حيث تم استحداث تلك المراكز لتقديم الخدمات الصحية لسكانها دون العناء لمراجعة مراكز الأحياء الأخرى.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود أن مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الرضا غرب جزيرة تاروت، جاء لخدمة سكان الحي الذي يشهد كثافة سكانية متوسطة، حيث يقدر عدد سكان الحي بقرابة ثلاثة الاف و500 نسمة.

وبين أن مبنى المركز الجديد بحي الرضا يتكون من ثلاثة طوابق، يقدم فيها جميع الخدمات العلاجية، باستثناء تخصصي الأسنان والأشعة التي سيتم إضافتها لاحقاً، إضافة إلى وجود عيادة لطب الأسرة والتي تعمل على مدار الأسبوع لخدمة المراجعين المحولين من المراكز الأخرى.

وأضاف الجلعود أن افتتاح مركز صحي البستان في الحي الجنوبي لمدينة عنك بمحافظة القطيف وهو أحد الأحياء الجديدة، حيث يقدم المركز خدماته لقرابة ستة الآف نسمة هم سكان الحي والأحياء المجاورة.

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