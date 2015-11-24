«الوطنية للتوزيع» توقع اتفاقية شراكة مع «كارتريج ورلد» لتسويق المنتجات

وقعت الشركة الوطنية للتوزيع وشركة كارتريج ورلد، المتخصصة في طباعة أحبار الطابعات، عقد شراكة على تسويق منتجات كارتريج ورلد في المملكة، وقام بتوقيع العقد كل من حمد بن عبدالله البكر المدير العام للوطنية للتوزيع، وطاهر عدنان يوسف المدير التنفيذي لشركة كارتريج ورلد، أمس في الرياض.

وقال حمد البكر إن الوطنية للتوزيع مخصصة لتوزيع الصحف، وتعتبر من أكبر شركات توزيع الصحف على مستوى العالم العربي، مضيفاً أنها قامت خلال السنوات الاخيرة بالعمل على تنويع مصادر الدخل، في مجالات الاستثمارات، عبر الخدمات البريدية، وعمل شراكات استراتيجية مع شركة فيدكس، وأرامكس، إلى جانب بيع بطاقات الاتصال المدفوع، والعمل حالياً مع شركة STC، وليبارا السعودية، ومرحباً، كاشفاً عن وجود شراكات مقبلة مع شركتي موبايلي وزين.

وأضاف البكر أن الشركة تجهز حالياً منصة للتجارة الإلكترونية، والتي ستكون الأضخم والأحدث على مستوى المملكة، لافتا إلى أن حجم السوق المحلي من أحبار الطابعات يبلغ 100 مليون ريال في العام، مؤكداً أن الشركة تطمح للحصول على 20% من قيمة السوق، مشيراً إلى أن طموح الشركة التحول من شركة توزيع مجلات وصحف إلى شركة توزيع عامة لكافة المنتجات، وأن الشركة بدأت اتخاذ الإجراءات للتحول إلى شركة مساهمة في السوق السعودي.

وحول تأثير المواقع الالكترونية والإعلام الجديد على الصحف الورقية، أوضح البكر أن التأثير موجود ولكنه لم يصل إلى مرحلة تراجع التوزيع، مبيناً أن الورقية مازالت موجودة على مستوى العالم ولم تنته وستبقى مستمرة نظراً لكونها العماد الرئيسي للصحافة، والركن الثالث في الإعلام السعودي، لافتا إلى أن الصحف الورقية محلياً مازالت محافظة على نسب التوزيع، لكن مع تغير الشكل، موضحاً أنه بدلاً من البيع عبر النقاط، تحولت الصحف إلى البيع عن طريق الاشتراكات بنفس الحجم.

من جانبه قدّم طاهر عدنان يوسف المدير التنفيذي لشركة كارتريج ورلد، عرضاً عن الشركة وما تتميز به عن الشركات الأخرى، عبر عرض محاكاة تجربة أيزو 19752، مبيناً أن استهلاك المملكة من طباعة الليزر يصل إلى مليوني ريال سنوياً.