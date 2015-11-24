أمانة الرياض تطلق «حاذر» لتفادي مخاطر الأمطار

أطلقت أمانة منطقة الرياض تطبيق "حاذر" والذي يقدم معلومات لسكان المدينة عن المواقع الحرجة في مدينة الرياض أثناء مواسم هطول الأمطار.

ويتيح البرنامج للمستخدمين معرفة حالة الطقس والمسارات والتقاطعات الحرجة التي يتجمع فيها المياه أثناء هطول الأمطار لتجنبها، إضافة إلى إمكانية (تتبع/تصفح) المواقع الحرجة القريبة من المستخدم وإشعاره صوتيا أو اهتزازيا، كما يمكن للمستخدم الإبلاغ عن المواقع الحرجة باستخدام أجهزة الجوال التي تدعم تقنية تحديد المواقع (GPS) أو (3G و4G).

ويعد البرنامج أحد تطبيقات أمانة منطقة الرياض الإلكترونية الذي كان منسوبو الأمانة يستخدمونه في رصد المواقع ودراستها وإيجاد حلول لمعالجتها، ورأت الأمانة إتاحته بعد تطويره لخدمة سكان المدينة لمعرفة المواقع الحرجة.

https://www.alriyadh.gov.sa/ar/news/Pages/hazer.aspx