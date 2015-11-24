محافظ الخرج يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات

استقبل محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع بمكتبه بديوان المحافظة أمس مدير إدارة مكافحة المخدرات بالخرج العقيد فهد بن إبراهيم العماني. وقد رحب محافظ الخرج في بداية اللقاء بالعقيد العماني، مباركاً جهودهم في عملية حفظ المحافظة بمكافحتها للمخدرات.

عقب ذلك قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات التقرير الإحصائي السنوي لجهود مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج لعام ١٤٣٦ه.

وقد أثنى آل مجدوع خلال اطلاعه على التقرير بالدور الذي تقوم به المديرية لمحاربة هذه السموم وما يحققه هذا القطاع الهام من إنجازات في الحفاظ على مكتسبات الوطن وشبابه وتوعية المجتمع من أضرار المخدرات الدينية والإجتماعية والاقتصادية. وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الخرج شكره وتقديره لضباط وأفراد مكافحة المخدرات الذين يعتبرون الدرع الأول للقضاء على هذه الآفة، وحثهم على تقديم المزيد من العطاء.