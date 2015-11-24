برنامج «إحالتي» ينقذ 102 مريض ويؤمن العلاج ل 1175 حالة طارئة

تمكن برنامج "إحالتي" في وزارة الصحة بفضل الله من إنقاذ حياة (102) مريض قدم لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية، وتأمين علاج 1175 حالة طارئة، وقام بإنهاء إجراءات نقل 5263 مريضاً خلال خلال الأسبوع الماضي ( 3-9 صفر 1437ه).

وأوضح سليمان احمد الشريع، المشرف على "احالتي"، مبيناً أن البرنامج رصد 3303 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية وتم قبولها بنسبة 62.8% من إجمالي الحالات المحولة من خلال النظام الآلي، بدون الحاجة لتدخل ورقي أو شخصي، كما تم رصد 1479 حالة تحت التصعيد بنسبة بلغت 28.1%، وتم علاج 314 حالة في نفس المستشفى بنسبة 6 % و 167 حالة على قائمة الإنتظار بنسبة 3.1% يتم التعامل معها بحسب الحالة.

وقال الشريع إن حالات إنقاذ الحياة بلغت 102 حالة بنسبة 1.9%، والحالات الطارئة 1175 بنسبة 22.4%، وحالات التنويم 1143 حالة بنسبة 21.7%، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها للعيادات الخارجية 2843 حالة بنسبة 54% من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

ويمثل برنامج "إحالتي" أحد البرامج الالكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين اطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض دون الحاجة الى نقله، كما يوفر كل الاحتياجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية الى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة واحصائيات دقيقة تحتوي على بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق المملكة.