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تعليم المدينة: لم تثبت إصابة معلمة الابتدائية «93» بإنفلونزا الخنازير

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    أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بياناً إعلامياً حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة معلمة بالمدرسة الابتدائية ال (93) بإنفلونزا الخنازير ونقلها العدوى لإحدى الطالبات، والذي أدى إلى غياب مرتفع بالمدرسة.

وقالت إن المدير العام وجه بتشكيل لجنة برئاسة مديرة الوحدة الصحية المدرسية وبالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة لزيارة المدرسة والوقوف الميداني على حقيقة ما تم تداوله.

وأكدت الإدارة حرصها على سلامة الطلاب والطالبات في المدارس ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتقها، موضحة بأن الأوضاع في المدرسة مطمئنة ولله الحمد.

وقالت إنه بعد زيارة فريق طبي من الوحدة الصحية المدرسية للابتدائية «93» والوقوف ميدانياً على الوضع، وبعد إجراء الكشف على الطالبات لم يسجل أي ملاحظات صحية تفيد إصابة أي طالبة بعدوى أو أعراض أو اشتباه بمرض إنفلونزا الخنازير أو غيره، كما وجد بأن المعلمة المشتبه إصابتها بإنفلونزا الخنازير في حالة غياب عن المدرسة، حيث تقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ولم يصدر حتى الآن من الشؤون الصحية والتي تباشر حالتها تقريراً نهائياً يؤكد إصابتها والتنسيق مستمر مع الشؤون الصحية بهذا الخصوص.

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