زخات من البرد على بريدة

بريدة - ملفي الحربي

تساقطت أمس الاثنين أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مدينة بريدة، وشلت الحالة المطرية القوية الحركة المرورية في بعض المواقع وعطلتها بمواقع أخرى، كما صحب الأمطار رياح قوية أسقطت بعض اللوحات، وقد باشرت أمانة منطقة القصيم والجهات المرورية والأمنية مهامها.