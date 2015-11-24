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تخصصي الملك خالد ينظم ندوة التصوير التشخيصي في طب العيون

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تخصصي الملك خالد ينظم ندوة التصوير التشخيصي في طب العيون تخصصي الملك خالد ينظم ندوة التصوير التشخيصي في طب العيون

    ينظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الندوة الثالثة للتصوير التشخيصي في مجال طب وجراحة العيون يومي الثلاثاء والأربعاء 19-20 صفر 1437ه الموافق 1-2 ديسمبر 2015م وذلك في المبنى الغربي بمقر المستشفى والذي يهدف الى استعراض أحدث التقنيات والتطورات في مجال التصوير التشخيصي لطب وجراحة العيون.

وتناقش الندوة الجديد في تشخيص أورام العيون بالأشعة الصوتية وتشخيص أمراض أعصاب العين بالأشعة وكذلك قياسات أبعاد العين بالأشعة الصوتية، بالإضافة إلى مستجدات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي، وسوف يشارك بالندوة متحدثون دوليون من إيطاليا والنمسا والخليج، وكذلك متحدثون من كبرى المراكز الصحية في المملكة، وذلك لعرض أحدث الوسائل التشخيصية لأمراض العيون.

الجدير بالذكر أنه تم اعتماد هذه الندوة من الهيئة للتخصّصات الصحية بواقع 11 ساعة تعليمية، ومعتمدة من قبل اللجنة الأميركية المشتركة لإجازة المهنيين الصحيين في مجال طب العيون (جيكابو) بواقع 11 ساعة تعليمية.

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