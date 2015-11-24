نتنياهو: إسرائيل الأولى بالعالم فى مواجهة التسلل بالمحافظة على حدودها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بأن أى دولة تفقد سيطرتها على حدودها تفقد السيطرة على ما يجرى داخل حدودها، مشيرا إلى أن العديد من الدول فى القارة الأوروبية وخارجها بدأت تدرك ذلك.

وقال نتنياهو فى مراسم التسليم والتسلم لمنصب مفوض مصلحة السجون التى أقيمت فى مكتبه: إن الجدار العازل الذى أقامته إسرائيل على حدودها مع مصر جعلها الدولة الوحيدة تقريبا فى العالم التى تدافع عن حدودها لمواجهة أعمال التسلل غير المشروعة.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون إن إسرائيل عززت من قوات الجيش على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث إنه لا توجد سيارة واحدة تسير على الطرق الرئيسية دون أن تخضع للفحص والتفتيش".

وهاجم يعلون حماس وأيديولوجيتها قائلا: يوجد هناك خيط يربط بين أيديولوجية الإسلام المتطرف التى تتبناها حماس والجهاد الإسلامى وحزب الله وتنظيم داعش الإرهابى.