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تقدم إبراهيم حجازى وأحمد عباس بـ 10 لجان بالقاهرة الجديدة

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تقدم إبراهيم حجازى وأحمد عباس بـ 10 لجان بالقاهرة الجديدة تقدم إبراهيم حجازى وأحمد عباس بـ 10 لجان بالقاهرة الجديدة
أسفرت المؤشرات الأولية لللجان الانتخابية بمدرسة صلاح الدين بالقاهرة الجديدة، عن تقدم إبراهيم عبد العزيز حجازى، بنتائج عملية الفرز، ويليه أحمد عباس.

وجاءت المؤشرات الأولية للتصويت بـ 8 لجان بالقاهرة الجديدة، بحصول إبراهيم حجازى على 600 صوت، والمرشح أحمد عباس 418 صوتاً، وحصل على المركز الثالث خالد عامر بإجمالى 400 صوتاً.
>وشهد محيط مدارس القاهرة الجديدة، تعزيزات أمنية مكثفة من قبل القوات المسلحة بالتنسيق مع أفراد الشرطة لتأمين العملية الانتخابية التى سوف تستمر على مدار يومين.

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