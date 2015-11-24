ننشر نتيجة قرية "الزهايرة" بالسنبلاوين فى الدقهلية

أسفرت نتيجة لجان قرية الزهايرة بمحافظة الدقهلية، فى انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية، تقدم "حسين عوض سيد أحمد" 1261 صوتا، "كامل عطية" 240 صوتا، "السيد الناجى” 148 صوتا، "محمد عبدالمعطى” 86 صوتا، "عبدالله الدسوقى” 40 صوتا، "عبدالباسط العزازى” 130 صوتا، "محمد زينهم" 101 صوت، "هشام الحصرى” 160 صوتا، "فريال أبو النجا" 60 صوتا، "حامد محفوظ" 159 صوتا، "أحمد العوضى” 67 صوتا، "أشرف فايز" 25 صوتا، "حسن البنا" 51 صوتا، "علاء جواد" 43 صوتا، "عاطف جبر" 103 أصوات، "السيد شحاته" 16 صوتا، "كمال عزت" 96 صوتا، "محمود السيد النمر" 117 صوتا.

و"أحمد جاد" 15 صوتا، "محسن عبد الواحد" 24 صوتا، "مجدى الجوهرى” 100 صوت، "أحمد ربيع البطل" 75 صوتا، "محمد حسنين العمدة" 93 صوتا، "السيد على همام" 30 صوتا، "محمد العجوز" 11 صوتا، "ملكة عبداللطيف" 28 صوتا، "عبدالناصر أبو زيد" 28 صوتا، "جهاد السيد محمود" 63 صوتا، "صادق توفيق" 6 أصوات، "هانى مهنى" 37 صوتا، "أحمد همام" 266 صوتا، و"أحمد أبو النجا" 28 صوتا.

جدير بالذكر أن الدائرة الحادية عشر المخصصة لمركزى "تمى الأمديد والسنبلاوين" يتنافس بها 6 مرشحين عن الأحزاب و26 مستقلين بإجمالى 32 مرشحا، ويدلى الناخبين أصواتهم فى 219 لجنة فرعية بـ 117 مدرسة، ويحق التصويت إلى 452 ألفًا و563 ناخبا.