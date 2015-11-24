نتائج 10 لجان انتخابية فى السويس

فى مدرسة حسين مؤنس لجنة رقم 143
عبد الحميد كمال 186 صوتا
عماد خاطر 113 صوتا
فؤاد بشير 75 صوتا
ممدوح خاطر 81 صوتا
طارق متولي 64 صوتا
لجنة 42 مدرسة عبد المنعم سند
ناصر البديني 76
المصري 73
عبد الحميد كمال 59
فؤاد بشير 45
لجنة 94 – 95 – 96 السلام الثانوية
الأول عبد الحميد كمال بترتيب أصوات باللجان الثلاث 97 صوتا، 95 صوتا، 90
مركز شباب المدينة تضمن 4 لجان
لجنة 54
81 صوتا لعبد الحميد كمال الأول
لجنة 55
عبد الحميد كمال 81 صوتًا الأول
لجنة 53
محمد المصري 60 صوتا
عماد خاطر 63 صوتا
عبد الحميد كمال 56 صوتا
لجنة 52
87 محمد المصرى
68 عماد خاطر
66 عبد الحميد كمال
لجنة رقم 151
عبد الحميد كمال 97
مجدي عثمان 75
أيمان بكري 75
حازم شوقي 70
طارق متولى 64
ويبلغ عدد الناخبين بالسويس 413 ألفا و593 مواطنا يصوتون فى 173 لجنة فرعية بإشراف 86 مركزا انتخابيا بدائرة واحدة لاختيار 5 نواب فردى من بين 52 متنافسا إضافة إلى اختيار نائب بالقائمة.
>ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.
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