نتائج 10 لجان انتخابية فى السويس

ينشر "اليوم السابع" نتائج فرز 10 لجان انتخابية بالسويس، فى جولة الإعادة، بالانتخابات البرلمانية.

فى مدرسة حسين مؤنس لجنة رقم 143

عبد الحميد كمال 186 صوتا

عماد خاطر 113 صوتا

فؤاد بشير 75 صوتا

ممدوح خاطر 81 صوتا

طارق متولي 64 صوتا

لجنة 42 مدرسة عبد المنعم سند

ناصر البديني 76

المصري 73

عبد الحميد كمال 59

فؤاد بشير 45

لجنة 94 – 95 – 96 السلام الثانوية

الأول عبد الحميد كمال بترتيب أصوات باللجان الثلاث 97 صوتا، 95 صوتا، 90

مركز شباب المدينة تضمن 4 لجان

لجنة 54

81 صوتا لعبد الحميد كمال الأول

لجنة 55

عبد الحميد كمال 81 صوتًا الأول

لجنة 53

محمد المصري 60 صوتا

عماد خاطر 63 صوتا

عبد الحميد كمال 56 صوتا

لجنة 52

87 محمد المصرى

68 عماد خاطر

66 عبد الحميد كمال

لجنة رقم 151

عبد الحميد كمال 97

مجدي عثمان 75

أيمان بكري 75

حازم شوقي 70

طارق متولى 64

ويبلغ عدد الناخبين بالسويس 413 ألفا و593 مواطنا يصوتون فى 173 لجنة فرعية بإشراف 86 مركزا انتخابيا بدائرة واحدة لاختيار 5 نواب فردى من بين 52 متنافسا إضافة إلى اختيار نائب بالقائمة.

>ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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