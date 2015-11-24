الإعادة بين سحر عتمان ومحيى ربيع فى دائرة مشتول بالشرقية

أسفرت أعمال فرز الأصوات فى دائرة مشتول بالشرقية، عن تقدم كل من الدكتورة "سحر عتمان" 15504 صوتًا، ومرشح حزب مستقبل وطن "محيى ربيع" 7700 صوتًا، وتقرر دخولهما جولة الإعادة لفوز أحدهما بمقعد الدائرة.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفًا و162 ناخبًا، يصوتون بـ1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزًا انتخابيًا، لاختيار 37 نائبًا "فردى"من بين 328 متنافسًا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد"، ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد"، ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبو كبير "مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين"، ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين"، ودائرة الحسينية "3 مقاعد" ودائرة كفر صقر "مقعدين".