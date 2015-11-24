سنتان مهلة تطبيق الرسوم..وعشرة آلاف متر الحد الأدنى

منح نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء عاما لبدء التطبيق، وسيتم بعدها منح ملاك الأراضي المستهدفة في النظام، عاما آخر لتقديم مخططات التطوير، وعاما للبناء، وعلمت «الرياض» أن النظام سوف يستهدف بعد إقرار اللائحة التنفيذية له المساحات الكبيرة، ويتوقع أن تكون أكثر من 10 آلاف متر للقطعة في الصك الواحد.

إلى ذلك أكد مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أهمية صدور الموافقة على نظام رسوم الأراضي في خلق توزان بين العرض والطلب للسوق العقاري من الأراضي والمساكن، مشيراً إلى أهمية النظام في تسريع طرح المنتجات السكنية التمويلية المبتكرة مع منشآت القطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل، وهي البرامج التي نملك القدرة على طرحها متى ما اكتملت الإجراءات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الصندوق العقاري سوف يطرح بعد أيام المرحلة الأولى من القرض المعجل مع عدد البنوك المحلية.