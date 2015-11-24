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المجلس الاقتصادي يبحث آليات إيجاد فرص عمل للسعوديين

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المجلس الاقتصادي يبحث آليات إيجاد فرص عمل للسعوديين المجلس الاقتصادي يبحث آليات إيجاد فرص عمل للسعوديين

    عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد حضر الاجتماع رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية وعدد من أعضاء مجلس الغرف.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها ما يتعلق بالمحتوى المحلي للسلع والخدمات، وآليات إيجاد فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص، ونقل التقنية، وإسهام القطاع الخاص في تعزيز النزاهة، وكذلك بحث المجلس إيجاد السبل المناسبة للتعاون بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والقطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف التجارية الصناعة السعودية بما يكفل تحقيق التكامل في اتخاذ القرار بين القطاعين العام والخاص. وقد اتخذ المجلس حيال ما تم مناقشته التوصيات اللازمة لذلك.

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