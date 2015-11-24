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نتائج غير رسمية في 10 لجان انتخابية| تقدم 4 مرشحين في دائرة مدينة نصر

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نتائج غير رسمية في 10 لجان انتخابية| تقدم 4 مرشحين في دائرة مدينة نصر نتائج غير رسمية في 10 لجان انتخابية| تقدم 4 مرشحين في دائرة مدينة نصر

فرز الأصوات

كشفت نتائج الفرز الأولية لفرز الأصوات غير الرسمية، في 10 لجان انتخابية في مدينة نصر عن تقدم 4 مرشحين وجاءت النتيجة كالأتي: نتائج اللجنة 2 الجامعة العمالية، حصل المرشح  المستقل سمير غطاس  على 235 صوتًا،  والـمستقل حمدى بخيت  178 صوتًا،  ومرشح مستقبل وطن سوزان فوزى على  108 صوتًا، والـمستقل  تامر الشهاوى على 78 صوتًا.
> ونتيجه لجنة 5 الجامعة العمالية ، سمير غطاس 207 صوتا ، وحمدى بخيت 168 صوتا، وتامر الشهاوى 89 صوتا ، وسوزان فوزى 77 صوتا.
> وفي اللجنة 6 دائرة مدينة نصر ، حصل سمير غطاس 383 صوتًا، وحمدى بخيت 294 صوت ، وتامر الشهاوى 221، وأحمد فتحى 123 صوت.
> وفي لجنة 186 دائرة مدينه نصر، وسمير غطاس 217 صوت، وحمدى بخيت 258 صوت، وتامر الشهاوى 148 صوت، وطه سيد طه 121 صوت، وسوزان فوزى 62 صوتًا.
> واللجنة 187 دائرة مدينة نصر، حصد سمير غطاس 357 صوتًا، وحمدى بخيت 401 صوتا، وتامر الشهاوى 196، وطه سيد 174 صوتا، وسوزان فوزى 87 صوتا.

واللجنة 23 دائرة مدينة نصر ، حصل سمير غطاس على 356، وحمدى بخيت 252 صوتا، وتامر الشهاوى 185، صوتا، وأحمد فتحى 122 صوتا.
> ولجنة 24 دائرة مدينه نصر ، سمير غطاس 296 صوتا، وحمدى بخيت 221 صوتا، وتامر الشهاوى 178، وسوزان فوزى 84 صوتا.
> ولجنة 21 دائرة مدينه نصر ، سمير غطاس 226 صوتا، وحمدى بخيت 171 صوتا، وتامر الشهاوى 107 ، وطه سيد 80 ، وسوزان فوزى 75 صوتا.
> لجنة 48 دائره مدينة نصر سمير غطاس 70 ضوت، وحـمدى بخيت 130 صوت ، وطه سيد 90 صوت، وتامر الشهاوى 75 صوت.

اللجنة 19 مدينه نصر، وسمير غطاس 362 صوتا،  وحمدى بخيت 255 صوتا،  وتامر الشهاوى 200 صوت، وأحمد فتحى 119 صوت.

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